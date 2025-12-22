◇女子 第37回全国高等学校駅伝競走大会(21日、たけびしスタジアム京都発着 全5区間＝21.0975キロ)全国高校駅伝が21日に行われ、東大阪大敬愛の800m日本記録保持者である久保凛選手が2区で9人抜きの区間3位の力走。チームは7位で2年連続入賞となりました。久保選手は4.0975キロの2区に2年連続で出走。前回大会はで16人を抜き、12分47秒のタイムで区間賞。チームの6位入賞に貢献しました。今季は7月の日本選手権で800m1分59秒52の日