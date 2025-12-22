古都京都から全国制覇を目指すのが第104回全国高校サッカー選手権に出場する京都橘です。12月29日の1回戦、浦和駒場スタジアムで山梨学院と対戦する京都橘の応援したい5つのポイントを紹介します。1.国内外で活躍する生徒たち京都橘は1902年に「京都女子手芸学校」として創立し、2000年に男女共学となりました。女子バレーボール部や陸上競技部が全国大会常連のほか、吹奏楽部は世界最高峰の舞台であるアメリカのローズパレードに