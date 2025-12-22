フルーツ王国・山梨から、12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会へ、山梨学院が全国制覇を目指して出場します。12月29日の1回戦で、京都代表・京都橘と浦和駒場スタジアムで対戦する山梨代表・山梨学院の応援したくなる5つのポイントを紹介！1.県内屈指のスポーツ新興校野球部は全国大会常連校。春の選抜高校野球大会で全国優勝した実績があり、日本ハム・宮崎一樹外野手や巨人で活躍した松本哲也さんらを輩出しま