野外セット「足利スクランブルシティスタジオ」＝2020年7月、栃木県足利市東京・渋谷駅前のスクランブル交差点を再現した野外セット「足利スクランブルシティスタジオ」（栃木県足利市）が年内で閉鎖される。2019年に足利競馬場跡地に建設され、映画やドラマ、CMなど約70本の作品を撮影した。老朽化などの理由で閉鎖が決まり、新市庁舎を含む複合施設に生まれ変わる。スタジオは、中国の制作会社の要望で渋谷のスクランブル交