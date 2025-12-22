西日本新聞市民医療講座が来年1月10日午後1時から、福岡県飯塚市吉原町の飯塚医師会館講堂（西鉄飯塚バスターミナルのビル4階）で開かれる。済生会飯塚嘉穂病院（同市太郎丸）の関口直孝院長が「生活習慣病について」と題して講演する。受講無料。関口院長は九州大医学部卒。九州労災病院などを経て1999年4月から、米ハーバード大ジョスリン糖尿病センター勤務。帰国後、九州大医学部第3内科、北九州市立医療センターなどを経