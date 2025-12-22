ソフトバンクが台湾プロ野球（CPBL）の味全から海外移籍制度を申請した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）と基本合意したことが21日、分かった。3年総額15億円に迫る大型契約で、背番号は18に決定。近日中に正式発表される。入団会見は26日に台湾で行われる予定で、日本では来年1月になる見込み。（金額は推定）最速158キロを誇る徐には日米の複数球団が獲得に興味を示していたが、他球団を大きく上回る条件を提示したソフ