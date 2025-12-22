村山総理。村山さん。トンちゃん。出会ったのは50年以上前。大分県職労の使い走りで、トンちゃんの選挙を手伝った時でした。その時はあいさつを交わした程度でしたが、選挙事務所の皆さんが「トンちゃん」「トンちゃん」とあなたを呼ぶので、訳が分からないまま、「トンちゃん」と声をかけるようになりました。10月17日、病院で仏様になったトンちゃんを見て、「まだ」「もう」というあなたの口癖が頭に浮かびました。盆前に