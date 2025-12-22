年末年始を前に、長崎県警壱岐署が強盗を想定した訓練を壱岐市芦辺町の壱岐市農業協同組合北支所で行った。農協職員や市内の金融機関関係者ら約40人が参加し、対応を確認した。訓練は11日、犯人役の署員2人が職員に偽物のナイフや拳銃を見せ「金を出せ」と怒鳴りながら現金を奪い、車で逃走する内容で行われた。職員は駆け付けた署員に容疑者の服装や体形、逃走方向を報告した。同署の陣野正和刑事生活安全課長は講評で「犯