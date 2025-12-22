大分市で20日に営まれた、県出身初の首相で10月に101歳で亡くなった村山富市さんの「お別れの会」には約600人が参列した。大衆を愛し、愛された希有（けう）な政治家を一人一人が悼み、祭壇に花を手向けた。旧通商産業省の官僚時代から親交を温めてきた広瀬勝貞前知事は参列後、「私利私欲がない。政治家のかがみだった」と評し「1992年の台風19号による被害では先頭に立って国会で議論してくれた」と郷土思いの一面を振り返っ