私（ナナ、30代）は3歳の娘（アミ）の母。私の両親は、娘のためにお金を積み立ててくれています。しかし夫（タクト、30代）がそのお金を勝手に使い込んだうえ、悪びれもせずに借りただけと言うのです。そして私から離婚という言葉を聞いた義母は「お金は返すから、この話はなかったことに。こんなことで離婚を言い出すなんて」と私を悪者のように言いました。私は論点をずらそうとする義母との話を諦め、一旦話を切り上げました。