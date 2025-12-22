来年1月22日告示、2月8日投開票の知事選に立候補を予定する現職、大石賢吾氏（43）の事務所開きが21日、長崎市内であった。県医師連盟や農政連盟など業界団体の幹部ら70人が参加。金子原二郎元知事の姿もあった。大石氏は「県の未来を引き続き前に進めていく覚悟を新たにした」と決意を述べた。1期目の4年間を振り返り、「世の中が変化する中で勝ち抜いていける長崎県にするため、いま一度かじ取りをさせてほしい。県民の声を