冬空の下、原爆落下中心地碑のまわりに多くの人々がいた。コロナ禍当時の、がらんとした爆心地公園を思うと日常がもどってきたとつくづく感じる。「被爆の語り部」ということばを初めて聞いたときのことを思い出した。何十年も前になるが、それまで「被爆証言」とか「被爆体験講話」と一般的には呼ばれていたが、「語り部」という呼び方が広まってきて、初めに連想したのが、テレビのアニメーション「まんが日本昔ばなし」の市