21日に京都市で行われた全国高校駅伝で、長崎県勢は女子の諫早が1時間12分22秒で39位、男子の鎮西学院は2時間9分47秒で51位だった。それぞれ目標とした「8位入賞」に及ばなかったが、雨天の都大路を精いっぱい駆け抜けた。女子は21・0975キロを5区間、男子は42・195キロを7区間で競った。7年連続31回目の出場となった諫早。50位でたすきを受けた3区の岩本歩選手（3年）は「（4、5区の）後輩たちが走りやすいように少しでも上