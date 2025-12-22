全国高校駅伝は21日、京都市のたけびしスタジアム京都発着で行われ、九州・沖縄勢の最高は男子が9位の鳥栖工（佐賀）、女子は神村学園（鹿児島）の10位で、史上初めて男女とも入賞ゼロに終わった。筑紫女学園は16位に終わり、30回目の都大路を4年連続の入賞で飾れなかった。1区佐々木（3年）が区間43位とブレーキ。後続が力走して意地を見せたが、区間7位で7人抜きしたアンカーの大熊（同）は「2年連続入賞してきて、負けるの