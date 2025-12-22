全国高校駅伝は21日、京都市のたけびしスタジアム京都発着で行われ、九州・沖縄勢の最高は男子が9位の鳥栖工（佐賀）、女子は神村学園（鹿児島）の10位で、史上初めて男女とも入賞ゼロに終わった。鳥栖工のアンカー辻竜乃介（2年）はゴール後に順位を知り、崩れ落ちて涙を流した。8位とはわずか2秒差の9位。2年連続の入賞を逃し、悔しさがこみ上げた。ただ、2時間3分38秒は2002年に準優勝の白石が出した佐賀県勢最高記録（2