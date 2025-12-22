年内最後の年金支給日となった15日、佐賀県警鳥栖署は鳥栖市元町の鳥栖郵便局で偽電話詐欺に注意するよう呼びかけた。啓発活動には署員や郵便局員、市職員の計約15人が参加。県警のマスコットキャラクター「ごろうくん」や日本郵便の公式キャラクター「ぽすくま」と共に街頭に立ち、注意喚起のチラシを配った。郵便局内には防犯ブースも設け、海外からの偽電話詐欺防止に有効な固定電話の国際利用を停止する手続きも受け付け