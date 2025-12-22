全国高校駅伝競走大会が21日、京都市のたけびしスタジアム京都を起点に行われ、佐賀県代表の男子・鳥栖工（16年連続50回目）と女子・佐賀清和（2年ぶり8回目）が、雨天の中、冬の都大路を駆け抜けた。鳥栖工は2時間3分38秒で9位と、惜しくも2年連続の入賞を逃した。佐賀清和は1時間12分49秒で42位だった。（才木希）エースが責任「自分が優勝圏に持っていく。そのためにも（順位を）1桁に」。鳥栖工1区の今村仁選手（3年）はエ