経済的に厳しい家庭の子どもたちにもクリスマスを楽しんでもらおうと、九州電力のグループ会社「九電ネクスト」（福岡市）は18日、「フードバンクさが」（佐賀市）にホールケーキ60個分の目録を贈呈した。フードバンクさがが集めた寄付金で購入する160個と合わせ、クリスマスイブの24日に各家庭に配られる。同社によるケーキの贈呈は、2022年から4年連続。業務統括本部の御厨三紀夫さんは贈呈式で「笑顔があふれるクリスマスに