佐賀県小城市の理容師篠田隼さん（32）が、9月にフランス・パリであった「世界理容美容技術選手権大会」で、団体の金を含む五つのメダルを獲得した。篠田さんは今月8日に県庁を訪れ、山口祥義知事に報告。「結果を出すと決めて臨んだ大会。毎日の積み重ねが大事だと実感した」と話した。篠田さんは日本代表として、2部門のそれぞれ二つの競技に出場。個人として銀メダル2個、銅メダル1個の好成績を収めた。2部門に6人ずつ出場