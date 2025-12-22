ラグビーのNTTリーグワンで3部のルリーロ福岡は21日、福岡県久留米市の久留米総合スポーツセンター陸上競技場で狭山とのホーム開幕戦に臨み、20−33で敗れて開幕2連勝を逃した。ルリーロ福岡は前半2分にSO松尾のPGで先制するなど、前半は14−15とほぼ互角の戦いを繰り広げた。後半も接戦を続けたが、地力に勝る狭山に2トライなどを奪われて点差を広げられた。それでも、昨季3戦とも大敗した相手に力の差を感じさせず、終盤ま