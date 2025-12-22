サッカーのオランダ1部リーグ、アヤックス加入が決まったDF冨安健洋（27）＝福岡市出身＝が21日、一時帰国した成田空港で取材に応じ、日本代表復帰への意欲を語った。来年3月のイングランド代表戦に向け「もちろん、そこを目指している」と力を込めた。負傷続きで昨年10月を最後に実戦から遠ざかり、今年2月に右膝を手術。7月のアーセナル（イングランド）退団後は無所属でリハビリを続け、今月16日に新天地への入団に至った。