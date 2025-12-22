日本テレビ系「ミラノ・コルティナオリンピック」のメインキャスターに荒川静香氏、スペシャルキャスターに櫻井翔が就任することが発表された。バンクーバーから冬季オリンピック5大会連続のタッグとなる。(左から)荒川静香氏、櫻井翔日本テレビ系では、注目の開会式ハイライトから始まり、2022年北京オリンピックで銀メダルを獲得した鍵山優真選手らが出場する「フィギュアスケート男子フリー」、日本史上初のメダル獲得の期待が