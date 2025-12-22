フリーアナウンサーの羽鳥慎一と、コメンテーターの玉川徹氏が、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)羽鳥慎一、玉川徹＝テレビ朝日提供今年10周年を迎えたテレビ朝日『モーニングショー』の司会を務める羽鳥と、コメンテーターの玉川氏。羽鳥は、体調不良で番組を欠席したことがなく、風邪を引くのはいつも金曜日の生放送終了後。土日に休めば回復するのだという。