第2回【「中学生まではダメ」「むしろ無菌状態のほうが危ない」…小学生のわが子からスマホをねだられた親が頭を抱える“本当の理由”】からの続き──。10代が関わるデジタル分野での事件や犯罪は、近年たびたび報じられてきた。目立ってきているのは、年齢が低いのに犯罪のスケールが大きな事案である。2025年中に大きく報じられたものだけとっても、大人顔負けであることがわかるだろう。【井上トシユキ／ITジャーナリスト】