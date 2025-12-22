明大の来秋ドラフト候補・榊原七斗外野手（２１＝報徳学園）が２１日、東京・府中市の合宿所で練習を納め、来年の目標に「ドラフト１位指名」を掲げた。強い覚悟がにじんだ。「１位で行くことに意味があると思っています」。同校は２３年のロッテ・上田から始まり、２４年の楽天・宗山、２５年の西武・小島、日本ハム・大川と３年連続でドラフト１位指名選手を輩出。来年、４年連続が実現すれば１４〜１７年以来、同大学２度目