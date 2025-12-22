伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１３回は３年連続５６回目出場の神奈川大。＊＊＊＊前回箱根を走った１０人全員が、今回も登録メンバー入りを果たし、経験値は十分だ。中野監督も「去年はなんとか箱根に出るチーム、今年は箱根で戦うチーム」と１ランク上を強調する。往路は酒井主将、宮本の４年生コンビの１、２区起用が有力