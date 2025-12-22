今季まで巨人２軍監督を務め、来季からオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー」に就任する桑田真澄氏（５７）が２１日、日本高野連が導入を検討する７回制と、来年の公式戦から実施するの指名打者（ＤＨ）制に私見を語った。暑さ対策の一環として議論が進む７回制に「野球は９回が面白い。個人的には９回してほしい」と語った。球児を守り、なおかつ球界の発展を願う桑田氏。投手に関しては２１年春から１週間で５