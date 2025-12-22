◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）第７７回朝日杯ＦＳ・Ｇ１は２１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われ、単勝２番人気のカヴァレリッツォがゴール寸前で差し切り勝ち。Ｇ１初制覇を飾り、２歳マイル王者に輝いた。前走の敗戦を糧に巻き返し、クリスチャン・デムーロ騎手（３３）は「チーム力の勝利です」とにっこり。今週行われる第７０回有馬記念・Ｇ