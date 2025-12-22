サッカーの2026年W杯北中米大会の組み合わせ抽選会が終わった。森保一監督は、その後、キャンプ候補地を回り、12日に帰国。羽田空港での囲み会見では、「厳しい組に入った」と神妙な表情でコメントしていた。日本代表は1次リーグでF組に入り、強豪オランダが初戦、2戦目にはチュニジア、3戦目は欧州プレーオフB組（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦する。抽選直後から監督は「今回も厳しい組み合