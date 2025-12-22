2025年3月25日、スーパーで万引きに及び、窃盗容疑で逮捕された米田哲也氏（87）。歴代2位の350勝、19年連続2ケタ勝利――日本プロ野球の歴史に名を刻む大投手が盗んだのは、2本の缶酎ハイだった。残念ながら晩節を汚すことになった名選手の過去と現在とは――（以下、「週刊新潮」2025年4月10日号をもとに加筆・修正しました）。＊＊＊【実際の写真】とても伝説の選手が住んでいるとは…築50年「米田哲也」が住む木造アパー