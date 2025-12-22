「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）巻き返しに燃えるアドマイヤテラは、栗東坂路をキビキビとした脚取りで登坂。行きっぷり良く、芦毛の馬体が力強く躍動した。マークした時計は４Ｆ５６秒８−４１秒０−１２秒９。大江助手は「ストレスをためないようにサッと。状態は良く、カイ食いも良好ですね」と好感触を口にした。前走のジャパンＣは発馬直後につまずいて落馬するアクシデント。初めての古馬Ｇ１で試金石の一戦だった