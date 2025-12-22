2024年12月の非常戒厳令をめぐる混乱の末に罷免された尹錫悦前大統領は、「不正選挙」など根拠の乏しい主張を繰り返し、熱狂的な支持者たちが街頭で暴徒化した。国のトップと過激な支持層は、なぜ結びついたのか。現地在住のジャーナリストが、韓国民主主義の危機を報告する。※本稿は、ジャーナリストの徐 台教『分断八〇年 韓国民主主義と南北統一の限界』（集英社クリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。「ストップ・