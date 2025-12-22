熊本県北部に位置する大津町。熊本市と阿蘇市に挟まれ県内有数のからいも(さつまいも)の産地として知られています。隣の菊陽町へ世界最大手の半導体メーカー「TSMC」が進出したことで、大津町の人口は3万6千人を突破しました。交通の要衝として今後も発展を続ける町で、進化し続けているのが県立大津高校。28 日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に熊本代表として出場します。29日に初戦、フクダ電子アリーナでの1回戦