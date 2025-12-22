12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会。12月29日の1回戦で熊本県代表の大津高校とフクダ電子アリーナで対戦する、北海道代表・北海を応援したい5つのポイントを紹介します。1.多彩な人材を輩出今年で創立140年の北海。サッカー部からは2008年に日本代表で10番を背負った山瀬功治さんを輩出しています。学校として文武両道を掲げ、部活動の数は30以上と北海道内最多。今年のデフリンピック・バドミントンでは3年生