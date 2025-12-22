「新馬戦」（２１日、中山）２番人気のファンシーズ（牝２歳、父ルヴァンスレーヴ、母タイセイブランシュ、美浦・尾形）が初陣を飾った。ゲートの出はひと息だったが、二の脚で好位へ。手応え十分に直線へ向くと、反応鋭く鮮やかに抜け出した。丹内は「馬込みでも大丈夫でしたし、砂をかぶっても平気でした。根性がありますね。新馬戦でこれだけの競馬ができたように、競馬が上手です」と勝ちっぷりを評価した。