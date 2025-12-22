「新馬戦」（２１日、中山）中山マイルの大外枠も問題なし。５番人気のロデオドライブ（牡２歳、父サートゥルナーリア、母ビバリーヒルズ、美浦・辻）が好位追走から直線で余裕十分に抜け出して快勝した。北村宏は「（調教から）関わる時間を長く取ってもらって、若さはあるけど、うまく体を使ってスムーズに走れていました。まだ覚えることはたくさんありそうですが、きょうは頑張ってくれました」と初陣に合格点をつけた。