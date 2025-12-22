「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）２番人気のカヴァレリッツォが豪快に差し切り、２歳マイル王の座に輝いた。サートゥルナーリア産駒のＧ１勝利は初で、Ｃ・デムーロも昨年のエリザベス女王杯（スタニングローズ）以来、今年初のＧ１勝利だった。逃げてしぶとく粘った５番人気のダイヤモンドノットが２着に入り、１番人気のアドマイヤクワッズは３着に敗れた。豪快なイン突きで２歳マイル王まで駆け上がった。２番人気の