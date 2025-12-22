「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）史上初の牝馬による連覇に挑むレガレイラは２１日、美浦坂路で４Ｆ５３秒０−３８秒４−１１秒７をマークし、調整が順調に進んでいることをアピールした。天皇賞・秋２着からの巻き返しを狙う３歳馬ミュージアムマイルは、栗東坂路を軽快に駆け上がり、春秋連覇を目指すメイショウタバルも栗東坂路で状態を整えた。美浦トレセン開門直後の午前４時過ぎ。前日からの雨で緩くなった馬場もレ