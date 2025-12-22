日本ハム・山崎が21日、エスコンフィールドで開催された「みんなのXmas音楽祭」に登場した。登場曲「サチあれ！」を歌う歌手のBigfumiと共演。ステージ上で歌唱に聞き入り「こういう機会はなかなかないのでうれしい」と笑顔を見せた。オリックス時代からBigfumiの楽曲を登場曲に使用していたことから交流がスタート。中3時に脳腫瘍を患って約6時間に及ぶ大手術を受けた体験を基に生まれた山崎のための応援歌で「最初は自分の曲