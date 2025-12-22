日本ハムの池田隆英投手（31）が21日、エスコンフィールドで行われた「みんなのXmas音楽祭」に登場した。登場曲「熱くなれ」を歌う歌手の大黒摩季やイベントの大トリを務めた松山千春らと共演し「感動的なフィナーレでした。控室でもいろんな方とお話しして、たくさんの人に応援していただいているんだなと改めて感じました」と笑顔を見せた。大黒と一緒に「熱くなれ」のほか、名曲「ら・ら・ら」を集まったファンと共に熱唱し