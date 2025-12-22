「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）今年もダービー制覇を含むＪＲＡ・Ｇ１４勝と、数々の大舞台で結果を残してきた（有）サンデーレーシング。グランプリにも昨年覇者レガレイラ、皐月賞馬ミュージアムマイルの有力馬２頭を送り込む。その社長を務める吉田俊介氏（５１）を直撃。大活躍の一年を振り返るとともに、２頭への期待や今後の目標、話題のドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」についてなど、余すことなく語ってもらった