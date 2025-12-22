ベネズエラ首都カラカスで演説するマドゥロ大統領＝10日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領が、ベネズエラが米国への麻薬密輸に関与していると主張して同国のマドゥロ政権への圧力を強める中、ブルームバーグ通信は21日、米政府がベネズエラ沖で3隻目となる石油タンカーを拿捕したと報じた。一方、AP通信などは米沿岸警備隊がタンカーを追跡中だと伝えた。米政府は10日と20日にもそれぞれベネズエラを出港したタ