東出昌大がブータンの民家を訪れ、赤ちゃんを笑顔で抱っこするシーンに、視聴者から反響が寄せられた。【映像】赤ちゃんをあやす東出昌大12月21日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃13が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、令和ロマン・くるまが南アジア縦断旅に挑んだ。前回の放送で、くるまと途中から合流