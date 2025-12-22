2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（7月26日配信記事を再掲。記事は原文ママ）今、その演出にユーザーから根強く“疑問”の声が上がっているCMがある。綾瀬はるかが出演するユニクロのCMだ。「綾瀬さんは現在、同社のブランド『エアリズム』のブラトップのCMに出演しています。2021年から『LifeWear』の