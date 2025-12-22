2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（7月20日配信記事を再掲。記事は原文ママ）田中圭がポーカーの世界大会に出場し、大きな注目を集めた。ただ、田中の近くに現れた “謎の女性” の服装が波紋を呼んでいる。田中は7月17日（日本時間）、アメリカのラスベガスで開催されたポーカーの世界大会「ワールド