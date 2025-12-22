2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（6月19日配信記事を再掲。記事は原文ママ）6月18日、「デイリー新潮」は、歌舞伎界の若手女方・中村児太郎の“凄絶DV”を報じた。「中村さんは2021年に結婚しましたが、2人の意向で公表せず、この女性に凄惨な暴力を振るっていたという内容です。女性は顔面骨折などの