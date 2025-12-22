2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（6月9日配信記事を再掲。記事は原文ママ）6月6日、女性フリーアナウンサーが慰謝料など約4111万円の損害賠償を求めてTBS系放送局「あいテレビ」（愛媛県松山市）を提訴した。この女性は、「あいテレビ」が制作する深夜のバラエティー番組に2016年から5年半、進行役と