漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」で、第21代王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが、12月21日に放送された情報番組「有働Times」（テレビ朝日系）に出演。賞金1000万円の使い途について語った。エバース、たくろう、ドンデコルテの3組で行われた決勝の最終決戦、審査員9人（中川家・礼二、海原ともこ、アンタッチャブル・柴田、笑い飯・哲夫、フットボールアワー・後藤、かまいたち・山内、ナイツ・塙、ミルクボーイ・駒場