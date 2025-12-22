第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続５６回目の出場となる神奈川大は、９大会ぶりのシード権奪回を目指す。１９９７、９８年大会で総合連覇を飾った強豪の再浮上へ、期待のキーマンが新妻玲旺（れお、３年）だ。プラウドブルー復活へ、発奮材料として来季、大学陸上界に入ってくる弟２人、兵庫・西脇工で『歴代最強ツインズ』と呼ばれる双子の存在を挙げた。強い覚悟を胸に箱根路へ向かう。箱根駅伝７区を２大会