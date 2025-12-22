■全日本フィギュアスケート選手権最終日（21日、東京・代々木第一体育館）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催来年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の日本代表内定選手が発表され、男子シングルは、今大会優勝の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）、続いて同2位の佐藤駿（21、エームサービス/明治大）、同3位の三浦佳生（20、オリエンタルバイオ/明治大）が順当に選ばれた